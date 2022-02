Scontro Ciangherotti-Tomatis, il PD ingauno: “Perché il cdx non chiede le dimissioni di Distilo?”

Albenga. “Sono ore difficili per la destra ingauna e stiamo assistendo alla solita storpiatura della realtà da parte del consigliere Ciangherotti il quale, ormai senza più seguito ed espressione di una Forza Italia sparita dal territorio, cerca di cavalcare ogni fatto di cronaca per avere visibilità”. Così, in una nota, il Partito Democratico ingauno interviene nella polemica tra il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il consigliere comunale forzista Eraldo Ciangherotti.

... » Leggi tutto