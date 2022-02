Calcio a 5 maschile, brutto stop per l’Airole a Bordighera nella ripresa dopo la sosta

Bordighera. Pausa di campionato ancora indigesta per l’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 maschile della Liguria. Come già accaduto al termine della sosta estiva anche quella natalizia, durata ben due mesi anche a causa del rinvio delle prime tre giornate di campionato del girone di ritorno nel nuovo anno, ha infatti visto i biancoverdi tornare in campo con una netta sconfitta dovuta ad una prestazione opaca e da un notevole calo psicofisico nel corso della ripresa.

... » Leggi tutto