Il mondo della notte prova a ripartire, ma nell’Imperiese la discoteca è ancora tabù

Bordighera. Via il divieto di ballare nei locali al chiuso, il mondo della notte alla prova della ripartenza. Ma nel primo sabato senza restrizioni, non ci saranno sale da ballo aperte al pubblico in tutta la provincia di Imperia. Dopo due mesi di stop, l’unica discoteca dell’Imperiese tornata ad ospitare dei clienti è il Kursaal club di Bordighera, rinnovato nella sua nuova veste “lounge”. Ieri, prima cena con serata a seguire per un ristretto numero di partecipanti che hanno potuto riassaporare l’atmosfera della night life.

