Liguria, 350mila euro per il patto di sussidiarietà giustizia

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, ha deliberato lo stanziamento di 350.000 euro per la prosecuzione dell’attuale patto di sussidiarietà ‘La rete che unisce’ e per l’attivazione del nuovo patto di sussidiarietà giustizia finalizzato a dare continuità agli interventi di sostegno per persone detenute o sottoposte a misure di esecuzione penale esterna e per i loro familiari.

