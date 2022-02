Pegli, terminato lo smontaggio della gru nel cantiere dell’ex cinema Eden

Genova. “Le operazioni per lo smontaggio della gru nel cantiere dell’ex cinema Eden di Pegli, iniziate ieri, sono terminate oggi. Ora i curatori fallimentari devono occuparsi di fare chiudere i lavori ai futuri assegnatari dell’operazione, sarà compito dell’amministrazione monitorare e agire di conseguenza, nei prossimi mesi”. Lo annuncia l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci in merito al cantiere nell’ex cinema della delegazione di Ponente, abbandonato da anni, dopo il fallimento dell’impresa che avrebbe dovuto costruire un silos per auto.

