Sanremo, i sindacati fanno i conti al Casinò: tracollo dei giochi lavorati

Sanremo. L’organizzazione sindacale, Fisascat Cisl, fa una disamina sulla situazione produttiva della Casa da Gioco: «Nella settimana del Festival 2022 i giochi tradizionali hanno avuto una flessione del 78% rispetto alla settimana del Festival del 2020, mentre le slot hanno avuto una flessione del 35%. Il rapporto di incassi tra le Slot Machines ed i giochi tradizionali al Casinò di Sanremo è sempre stata un’anomalia in confronto al mercato nazionale, ma oggi è peggiorata sensibilmente divenendo un dato su cui riflettere. Seppur in un quadro generale di flessione del mercato causata dalla pandemia, il tracollo degli incassi dei giochi lavorati al Casinò di Sanremo è chiaramente legato all’eccessiva contrazione dell’offerta di gioco e alla sperimentazione adottata. Il reparto dei giochi tradizionali è fortemente sotto organico: per rendere produttivo il settore dei giochi tradizionali occorre ripristinare un organico di minima ed avere una visione ed un progetto a medio-lungo termine. E’ da rilevare che la riduzione dell’offerta di gioco della roulette francese ha causato una flessione degli incassi dei giochi elettromeccanici».

