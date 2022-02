Genova. Domenica 13 febbraio alle 11.30 nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato di Genova, numerosi volontari che in molti modi aiutano chi vive per strada si stringeranno attorno a tanti senza dimora nella messa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in memoria di Pietro Magliocco, senza dimora morto nel 1993 a Genova per la durezza della vita di strada.

