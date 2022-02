Under 19, in campo Pontdonnaz Honearnad-Sanremese e Vado-Imperia

Imperia. L’Under 19 sarà impegnata sui campi per l’intero weekend per disputare le gare del Campionato Nazionale. Sabato 12 febbraio le giovani formazioni dei gironi D, F, I, con calcio d’inizio alle 15, scenderanno in campo per disputare la prima giornata di ritorno mentre i gironi H, N (a dieci squadre) osserveranno la sosta, come da calendario. Domenica 13 saranno di scena: Bra-Saluzzo (A), Chieri-Sestri Levante (A) al De Paoli di Chieri, Gozzano-Casatese (B) alle 14.30, Franciacorta-Breno (C), Mariglianese-Afragolese (M). Gli impegni dell’Under 19 proseguiranno nel mese di febbraio: il 14 alle 17 Arconatese-Legnano (B), il 16 alle 18 Tiferno Lerchi-Cannara (F) al Piero della Francesca di Monterchi, il 19 Castrovillari-Gelbison e il 23 Montegiorgio-Triestina (F) alle 15.30. Lo annuncia la Lnd.

