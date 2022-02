Vallecrosia, il sindaco Biasi: «Comune e cittadini più vicini con la nuova app “ComunicaCare”»

Vallecrosia. Comune e cittadini più vicini grazie alla nuova app. E anche più pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza. Vallecrosia ha lanciato un nuovo canale attraverso cui i residenti, e non solo, potranno dialogare con l’ente semplicemente utilizzando il proprio smartphone o qualsiasi altro supporto digitale. Si chiama “ComunicaCare” la nuova app ufficiale del Comune, che mette a disposizione degli amministratori, in modo efficace e semplice ed a bassissimo costo, uno strumento per intervenire in tutti i casi in cui sia necessaria una comunicazione alla cittadinanza.

