Covid, Toti: «In Liguria continua a calare l’incidenza dei positivi»

Genova. «Continuano le vaccinazioni in Liguria: coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo ammontano all’84,03% per un totale di 1.229.682, mentre si attesta al 59,97% la percentuale di liguri che ha effettuato la dose booster, pari a 887.672 sul totale della platea Istat (over 5 anni) che ammonta a 1.463.435. Numeri molto importanti che si sono ottenuti grazie all’enorme sforzo delle nostre strutture e degli operatori sanitari, grazie ai quali oggi abbiamo potuto togliere le mascherine all’aperto». Lo ricorda il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, facendo il quotidiano punto sui vaccini.

