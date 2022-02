Sanremo. E’ accusato di lesioni gravi il giovane 18enne che nella serata di giovedì ha accoltellato il fratello di 21 anni, al culmine di una lite scoppiata in casa per futili motivi. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia ha convalidato la misura del divieto di avvicinamento per il presunto responsabile, così come richiesto dal pubblico ministero.

... » Leggi tutto