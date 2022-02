Savona, Balleri saluta con rammarico: “Non mi sento un allenatore che doveva essere esonerato, ringrazio comunque la società per l’opportunità”

Savona. Una giornata difficile conclusasi con un fulmine a ciel sereno. Si potrebbe riassumere in questa maniera la 24 ore vissuta dal Savona, compagine prima sconfitta in casa dal San Cipriano disputando una partita gravemente insufficiente e successivamente agganciata in vetta dagli acerrimi rivali della Sampierdarenese (con ancora una partita da recuperare).

... » Leggi tutto