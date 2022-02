Seconda Categoria “B”: San Francesco Loano a valanga, alla Priamar il big match play off

Vincono le tre big del torneo. Partite facili sulla carta che si sono rivelate tali anche nella realtà per Spotornese e San Francesco Loano, che si sono sbarazzate di Yepp Albenga e Quiliano&Valleggia “b”. Più complicata la vita della Priamar Liguria, che era impegnata in trasferta nel big match play off contro il Borgio Verezzi. I ragazzi di Alessio Bresci sono riusciti ad avere la meglio imponendosi 2 a 1.

... » Leggi tutto