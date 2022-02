Abbonamento annuale Amt agevolato a 29 euro per i minori stranieri non accompagnati

Genova. Un abbonamento Amt a prezzo agevolato – 29 euro per l’annuale – per i minori stranieri non accompagnati presi in carico dai servizi sociali e per i quali sia stata avviata la richiesta di permesso di soggiorno presso l’Ufficio immigrazione della Questura. È quanto è stato deliberato dalla giunta e riguarderà i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio comunale e, appunto, presi in carico dai servizi sociali.

