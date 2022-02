Europa a un passo dalla guerra, le voci degli ucraini in Liguria: “Abbiamo paura per i nostri cari”

Preoccupazione, paura, ma anche conforto per la vicinanza dell’Occidente. Ecco come sta vivendo la comunità ucraina in Liguria l’escalation di toni con la possibilità che scoppi un conflitto armato al confine con la Russia. Dopo l’accelerazione dei giorni scorsi soffiano sempre più gelidi i timori di venti di guerra mentre il mondo resta con il fiato sospeso per la delicatissima situazione di tensione.

... » Leggi tutto