Imperia. Un particolare visitatore è stato immortalo ieri sera mentre passeggiava per corso Roosevelt ad Imperia. Un cinghiale di dimensioni non modeste, vagava in una delle zone più note e centrali della città. Sono sempre maggiori gli avvistamenti di cinghiali nel centro abitato e proprio a tal proposito di recente l’amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti ed ha installato apposita segnaletica.

