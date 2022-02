A Marina degli Aregai prende il via la settima edizione della Carnival Race organizzata dallo Yacht Club Sanremo

Santo Stefano al Mare. Tornano in acqua le classi 420 e 470 in occasione della manifestazione che in pochi anni si è affermata come una delle competizioni più affollate al mondo. Provenienti da 10 diverse nazioni, più di 170 barche si troveranno sulla linea di partenza, giovedì 17 febbraio, in occasione di quella che ormai è diventata un classico di inizio stagione: la 420 & 470 The Carnival Race.

