Caro energia,+131% sulla bolletta della luce. Iren: “Mercato libero ora più conveniente”

Liguria. Stangata per gli italiani: bolletta della luce più che raddoppiata e quasi il doppio quella del gas. Una realtà con cui imprenditori e cittadini hanno già fatto i conti nelle ultime settimane e ieri sera in Senato è arrivata la conferma da parte di Arera, l’autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. Ad aggravare la situazione le ostilità tra Russia e Ucraina che mettono a serio rischio le forniture di gas per l’Europa, per questo il Governo è pronto ad intervenire con un nuovo decreto da almeno 5 miliardi.

