Peste suina, i sindaci liguri compatti: «Ridisegnare i confini della zona rossa e allentare le misure restrittive»

Genova. Durante la riunione tra i sindaci dei 36 comuni liguri in zona rossa, assistiti da Anci, e il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana con gli uffici regionali è emersa una posizione unitaria e omogenea: rivedere i confini della zona rossa e allentare le misure restrittive in atto da due mesi, alla luce delle poche carcasse di cinghiali infetti rinvenute in territori comunque ben definiti e circoscritti.

