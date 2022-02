Savona. Questa sera allo stadio Augusto Briano va in scena il recupero valevole per la 14ª giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Pronte a sfidarsi scendono in campo Letimbro e Sampierdarenese, due formazioni in lotta per obiettivi differenti ma entrambe estremamente desiderose di conquistare una vittoria che potrebbe indirizzare il loro campionato.

... » Leggi tutto