Tris della Sanremese stende il Fossano, a segno Scalzi e doppietta di Anastasia

Sanremo. In un Comunale deserto per le disposizioni del Giudice Sportivo (un turno a porte chiuse per espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro contro il Pont Donnaz) la Sanremese affronta il Fossano. Biancoazzurri (oggi in maglia rossa) col vento in poppa, forti delle tre vittorie consecutive e dello splendido exploit di Casale. Mister Andreoletti, espulso al Palli, segue la gara dagli spalti: in panchina c’è il suo secondo Correale. Assenti gli infortunati Aita, Buccino, Maglione e Pellicanò; squalificato per un turno Vita. Valagussa, non al meglio, parte dalla panchina. Davanti dal primo minuto torna Scalzi.

