Uffici postali al servizio del territorio: 287 interventi in 57 piccoli comuni imperiesi

Imperia. Anche durante la pandemia in corso, Poste Italiane continua a garantire la continuità del servizio in provincia di Imperia e ad essere vicino ai cittadini, soprattutto nei piccoli comuni. L’attenzione riservata alle comunità locali conferma, ancora una volta, il ruolo di Poste Italiane capace, con i suoi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.

