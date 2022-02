Genova. La polizia di Genova ha denunciato un 32enne per somministrazione di bevande alcooliche a una donna in evidente stato di ubriachezza. Il locale (il cui nome non è stato reso noto dalla Questura) è stato chiuso per cinque giorni a causa delle violazioni delle norme e delle pessime condizioni igieniche riscontrate all’interno.

