Caro benzina, i gestori dei distributori: “Costi schizzati alle stelle, i primi a rimetterci siamo noi”

Liguria. Il costo della benzina non è mai stato così alto, ma le vittime spesso sono anche i gestori degli impianti di carburante: “Ad essere schizzati alle stelle sono i prezzi dei prodotti petroliferi e dell’energia, e questo non fa che ridurre ulteriormente il margine, già risibile, di noi benzinai – spiega Fabio Bertagnini, presidente Faib Confesercenti Liguria -. Va sempre ricordato, infatti, che la nostra marginalità è pari a 3 centesimi a litro a prescindere dal prezzo di vendita e se, nel frattempo, i costi di gestione lievitano in maniera esponenziale, come sta accadendo in questi mesi, a conti fatti il nostro rischia di diventare addirittura un lavoro in perdita”.

