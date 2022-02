Ipotesi centro raccolta rifiuti al Lagaccio, il Comune: “Allarmismi strumentali creati ad arte del Pd”

Genova. “Voglio sgomberare il campo da qualsiasi polemica strumentale creata ad arte dal Pd che sulla pelle dei cittadini del Lagaccio lancia falsi allarmismi sul futuro dell’area dell’ex Terra di Nessuno, per anni trasformato in un deposito di rifiuti illegali e che finalmente ospiterà spazi per il quartiere, dopo una impegnativa bonifica e pulizia già completata. Stiamo mantenendo gli impegni presi davanti alla cittadinanza e il progetto commissionato ad Amiu sul centro di educazione ambientale sta via via prendendo forma, tenendo al primo posto i desiderata del quartiere. In linea con quelle che sono le esperienze di altre città europee come Copenhagen, Parigi e Lisbona, al Lagaggio sorgerà un centro innovativo, che coniugherà aree di svago e per lo sport, integrate con spazi già esistenti nel quartiere e nuovi collegamenti con i percorsi del parco delle mura. Un mix tra attività ludiche, associative, sportive, educative e buone pratiche per il riuso dei materiali per un progetto innovativo che ha tutte le carte in regola, a livello di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, per intercettare i fondi del Pnrr”.

