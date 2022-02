Pnrr, bandi e progetti: la corsa dei Comuni ed enti locali per non perdere le risorse

Savona. Una corsa, già partita, ma ancora in salita per molti Comuni ed enti locali savonesi alle prese con i bandi e i progetti del Pnrr. Nonostante la cabina di regia regionale e il supporto di Anci le difficoltà non mancano: districarsi nella materia per molte realtà comunali non è certo semplice, “spulciare” gli avvisi, vedere le opportunità di partecipazione per i vari settori di intervento, le scadenze, etc… Indubbiamente si assiste ad una fase in cui la macchina comunale si scontra con la macchina amministrativa.

