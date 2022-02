Campionato under 19: l’Imperia affronta il Pont Donnaz, la Sanremese ospita Rg Ticino

Imperia. Il Campionato Nazionale Under 19 torna in campo sabato 19 febbraio con calcio d’inizio alle 15.30. I gironi A, B, C e G giocano l’ultima giornata di andata, la quindicesima, mentre i gironi a dieci squadre H, N osservano la sosta prevista da calendario. Diverse le variazioni di campo: City Nova-Vis Nova Giussano (B) giocherà al comunale di San Giuliano Milanese, Adriese-Dolomiti Bellunesi (D) al comunale di Corbola, Campodarsego-Montebelluna (D) al Sant’Andrea di Campodarsego, Levico Terme-Cjarlins Muzane (D) al Perigine di Valsugana, Carpi-Cattolica (E) al Frignani di Carpi, Mezzolara-Borgo San Donnino (E) al Negrini di Castenaso e Rieti-Insieme Formia (I) al Centro d’Italia Scopigno di Rieti. Lo annuncia la Lnd.

