GeMUN, torna in presenza: in arrivo 400 studenti italiani e stranieri per la simulazione della conferenza Onu dei ragazzi

Genova. Da giovedì 24 a sabato 26 febbraio, in diversi spazi di Genova, torna il GeMUN – Genoa Model of United Nations, simulazione di una conferenza delle Nazioni Unite alla quale partecipano ragazzi provenienti da tutto il mondo. Dopo l’edizione online dell’anno scorso, l’iniziativa organizzata dal Liceo Deledda riparte in presenza e coinvolge scuole di Genova, Milano, Torino, Danimarca e Israele.

