Imperia, il proprietario del balcone danneggiato dal tir «è la quinta volta in pochi anni»

Imperia. Questa mattina un tir ha danneggiato, per la quinta volta in pochi anni, il balcone di una abitazione in via Garessio a Imperia. Il proprietario dell’appartamento in questione, Marco Beffumo, ha contattato la nostra redazione per “denunciare” una situazione che si protrae da diverso tempo. «E’ l’ennesimo danneggiamento da parte di un tir in transito. Ennesimo poiché lo stesso problema si è verificato anche a dicembre 2021, nel 2016, nel 2013 e nel 2010, quindi ben 5 volte con questa mattina nell’arco di pochi anni».

