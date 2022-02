Morte del camionista Fabio Luccherino, Uil Trasporti: “Era un amico e compagno”

Genova. “Un’altra tragedia sul lavoro ha sconvolto una famiglia e la comunità sindacale della Liguria. Il cordoglio della Uil Trasporti Liguria è grande per la morte dell’amico e compagno Fabio Luccherino, che tutti noi ricordiamo con affetto e ammirazione per il suo approccio alla vita e agli altri”, scrive Giovanni Ciaccio, coordinatore regionale logistica, spedizioni e trasporto merci, in una nota diffusa.

E prosegue: “La Uilt è vicina alla famiglia del camionista che era un lavoratore esperto e attento delegato sindacale, un compagno di mille battaglie, anche quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fabio era una camionista di altri tempi, lavorava duro e seriamente, l’impegno per le lavoratrici e i lavoratori del settore era costante. Fabio era una brava persona e un ottimo padre di famiglia.

