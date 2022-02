Perde l’orientamento e si smarrisce in auto a Genova: la disavventura di una 57enne lombarda

Genova. È partita alla guida della sua auto da una cittadina della provincia di Varese, dove vive, in direzione Genova. Contattata al cellulare dal figlio, anche lui residente nel varesotto, la donna, di 57 anni, ha risposto di trovarsi nel capoluogo ligure, ma di non avere idea di dove si trovasse. Le strade strette, spesso simili tra loro, l’avevano probabilmente mandata in confusione e lei, poco pratica di Genova, era stata colta dal panico.

