“Steel Industry: eco-logical transition”, Federmanager Liguria: «Sì all’innovazione sostenibile»

Genova. «I piani e i progetti che si stanno attuando in Europa per ridurre ed annullare fino al 2050 l’impatto della produzione di acciaio nell’emissioni di inquinanti e di gas serra sono numerosi ma, se l’innovazione sostenibile non lo sarà anche economicamente per le aziende, si correrà il concreto rischio di escluderne parecchie dal mercato». E’ quanto emerso dal terzo convegno organizzato da Federmanager Liguria dedicato alla Smart Tranistion dal titolo “Steel Industry: eco-logical transition” che ha avuto luogo nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione delle più importanti aziende liguri del settore siderurgico.

