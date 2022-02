Ripamonti (Lega) contro il presidente Olivieri: “Vuole fare l’uomo solo al comando”

Savona. “Se il presidente della Provincia vuole fare l’uomo solo al comando lo faccia. Ma ha un ruolo istituzionale e lo faccia valere”. Sono le dure parole del senatore Paolo Ripamonti in merito alle deleghe ai consiglieri provinciali, ancora non assegnate. “Le spartisca come vuole, è il presidente ed è una sua prerogativa. Ma non può portarsi alle riunioni i consiglieri del precedente consiglio”.

