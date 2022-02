Sanremo. Uno splendido esemplare di fenicottero rosa è comparso i giorni scorsi nella piscina del residence di Capo Nero. Nelle foto di V. Alberti Cartuyvels si vede il volatile stazionare in acqua per poi spiccare il volo. Probabilmente si è diretto in Francia, nelle paludi della Camargue, più precisamente alle “Saline Giraud” di Saintes-Maries-de-la-Mer.

