Savona, mister Podestà si presenta caricando l’ambiente: “Percepisco un enorme entusiasmo, in ogni gara dovremo dare il 100%”

Savona. All’ombra della Torretta vi è un fiume in piena, ma in questo caso non ci si riferisce al noto Letimbro. Quella dicitura può infatti essere utilizzata anche per fare riferimento al Savona Calcio, club il quale ha scelto di dar vita all’ennesimo ribaltone tecnico optando per esonerare Balleri affidando la direzione della compagine di cui Simone Marinelli è presidente a Maurizio Podestà.

