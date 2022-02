Serie C calcio a 5, un 2022 stregato per l’Airole. A Caramagna arriva una nuova sconfitta

Airole. Girone di ritorno stregato per l’Airole FC nel campionato di calcio a 5 di serie C della Liguria. Dopo la netta sconfitta di Bordighera avvenuta al rientro della lunga sosta invernale i biancoverdi sono infatti caduti anche a Caramagna sul terreno dei padroni di casa penultimi in classifica che in questa stagione avevano ottenuto l’unica vittoria contro l’Atletico San Lorenzo ultimo a zero punti.

