Dalla Spagna vuole raggiungere Roma in taxi ma non ha soldi, “scaricata” a Bordighera

Bordighera. Si è arrestato nella Città delle Palme il viaggio di una donna che, partita dalla Spagna, voleva raggiungere Roma. Per farlo, la viaggiatrice aveva scelto di salire a bordo di un taxi e al conducente aveva già pagato una cifra cospicua, ma sufficiente solo per arrivare a Bordighera. E proprio una volta giunti qui, il tassista ha chiesto alla signora di essere pagato anche per proseguire il viaggio: ma la passeggera non aveva altro denaro, così è stata invitata a scendere dal mezzo, che ha fatto dietro-front ed è tornato in Spagna.

