Genova. Si chiamava Michele Dervishaj e non aveva ancora 20 anni il ragazzo coinvolto in un incidente a Rivarolo, giovedì sera. Il ragazzo è spirato ieri sera all’ospedale San Martino dov’era ricoverato in condizioni disperate dal giorno dello schianto. La famiglia del giovane ha acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

