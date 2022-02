L’Ospedaletti chiude la regular season calando il poker contro la Genova Calcio, il presidente Barbagallo: «Essere tornati a casa ci aiuta tanto»

Se l’Ospedaletti cercava risposte in vista del playout, oggi al ‘Ciccio Ozenda’ le ha trovate e, con loro, sono arrivati anche tre meritati punti al cospetto della Genova Calcio. Nulla ha potuto una delle big dell’Eccellenza ligure contro la voglia orange di dimostrare la forza del gruppo e il potenziale della squadra una volta superata l’emergenza assenze delle scorse settimane. Per l’ultima gara della regular season mister Maiano fa però i conti con tre importanti defezioni in difesa: non ci sono gli squalificati Negro e Fici ai quali si aggiunge l’indisponibile Alberti.

La prima frazione vede gli ospiti padroni del gioco sin dai primi minuti e Frenna impegnato a più riprese. L’estremo difensore orange si deve superare al minuto 11 per sventare un colpo di testa avversario su azione da calcio d’angolo e si ripete poco più tardi su una conclusione dalla distanza. Al 23’ nuovo intervento decisivo di Frenna per deviare una conclusione ravvicinata degli ospiti. Sul seguente calcio d’angolo la Genova Calcio si rende ancora pericolosa, ma Martelli salva deviando in angolo.

... » Leggi tutto