“Vattene da Genova”, no vax disturbano Bassetti e la moglie mentre prendono un aperitivo in centro

Genova. “Un attacco vile, gratuito, in una contesto di vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino”. Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, racconta così, con un post sui social, di essere stato aggredito verbalmente da alcuni no vax mentre stava prendendo un aperitivo con la moglie a un tavolo di un locale di via XX Settembre “Bassetti vattene da Genova”, gli hanno gridato.

