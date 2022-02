Zootecnia, vice presidente Piana: «50mila euro per le attività di miglioramento genetico del bestiame»

Genova. Via libera in Giunta Regionale su proposta del vice presidente Alessandro Piana all’impegno di 50mila euro dal bilancio di previsione per le attività di miglioramento genetico del bestiame, cui si aggiungeranno nel corso dell’anno circa 200 mila euro stanziati dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Beneficiaria l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, che svolge attività in Liguria.

