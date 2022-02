Carcare, nuovo parcheggio in via Barrili. De Vecchi: “Finalmente riusciti ad accontentare residenti e attività”

Carcare. Un nuovo parcheggio pubblico in via Barrili: da giovedì (massimo venerdì) sarà aperto al pubblico. Terminati, infatti, i lavori di asfaltatura e impermeabilizzazione, ora si procederà con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, dopodiché la zona (nei pressi del bivio per Plodio e dell’intersezione con la Sp 15) avrà a disposizione 27 posti auto in più, di cui due per disabili, e un’area per il carico e scarico. Il tutto per un costo di 20mila euro.

