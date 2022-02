Savona. “Anche a Savona invitiamo i cittadini democratici a scendere in piazza sabato 26 febbraio all’appuntamento in piazza Mameli per le ore 17,30”. E’ l’appello rivolto ai savonesi di ACLI, ANED, ANPI, ARCI, Bottega Solidale s.c., Caritas, CGIL, CISL, Emergency, Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus, ISREC, Legambiente, Libera, UDI, UIL.

... » Leggi tutto