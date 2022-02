Piano territoriale regionale, M5S: “Le istanze dei territori sono state respinte, altro che capacità d’ascolto”

Genova. “La stampa locale oggi riporta queste parole: “abbiamo recepito molti emendamenti dell’opposizione e in Aula siamo pronti ad accoglierne altri”. Così ha dichiarato l’assessore competente Scajola. Peccato che le sue parole siano state puntualmente smentite dai fatti: la Giunta infatti ha respinto tutti gli emendamenti fin qui proposti. O forse Scajola si è confuso e per opposizione intendeva la Lega, che anche oggi tace nonostante in Aula non ci sia Toti benché l’Agenda di ieri lo desse in Consiglio”.

... » Leggi tutto