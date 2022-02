Fiumi di coca consumati in Riviera, l’appello alle coscienze di Don Rito Alvarez

Sanremo. «Siamo Juanelì e Wilfram di 11 e 13 anni, due bambini della Camorra. Aiutaci». Come sono vicine la Colombia e l’Italia leggendo l’ultima lettera arrivata alla sede della Fondazione di Amor y paz del prete Don Rito Alvarez. Camorra, non un paese qualsiasi, ma un villaggio oltre oceano, nella terra dei narcos, che ha preso il nome di una delle più conosciute organizzazioni criminali italiane. Inizia con l’ultima richiesta di aiuto di due piccoli colombiani la testimonianza resa questa sera da Don Rito, intervenuto alla prima dei Martedì Letterali al Casinò, in occasione della presentazione del libro “Narcotica” del giornalista Rai Valerio Cataldi. Presente anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.

