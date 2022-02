I turisti russi? Pochi ma buoni: ecco perché la crisi in Ucraina può danneggiare la Liguria

Genova. Per comprendere il potenziale impatto del turismo russo sulla Liguria bisogna guardare i dati del 2019, prima che la pandemia globale stravolgesse tutto. In quell’anno erano stati 87.341 i cittadini di quel Paese che avevano scelto di visitare la nostra regione, “solo” il 4% dell’intera quota di stranieri, ma in aumento del 17,3% rispetto al 2018. E se è vero che tradizionalmente è il Ponente ligure a vantare i rapporti più antichi, la crescita era stata significativa soprattutto per la provincia di Genova: 45.392 arrivi (il 5,6% degli stranieri), cioè il 30% in più nel giro di un anno, con un impatto notevole anche sulle presenze negli alberghi (+25,41%).

