Savona, sulle indennità Russo sbotta in consiglio: “Non posso chiedere a un dirigente di violare la legge”

Savona. “Io sono allibito. O ci prendere per degli sciocchi o avete una rimozione delle memoria breve, noi abbiamo passato una settimana in cui abbiamo ricevuto fango. Siamo stati messi sul banco degli imputati. Settimana vergognosa non solo nei nostri confronti ma anche verso l’istituzione che rappresentiamo”. Con queste parole il sindaco di Savona Marco Russo sbotta in consiglio comunale durante la discussione della mozione presentata all’unanimità dalla minoranza in merito all’aumento delle indennità per il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale.

... » Leggi tutto