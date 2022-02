Velox e t-red a Ventimiglia, il pensiero del consigliere Gabriele Sismondini

Ventimiglia. Il consigliere Gabriele Sismondini si esprime sulla situazione autovelox e t-red e lettura targhe: «Mi sembra doveroso proporre all’amministrazione e alla cittadinanza, alcune alternative volte a non danneggiare ancora di più gli abitanti di Ventimiglia e i possibili turisti/visitatori. Per quanto riguarda la strada di san Secondo, sono certo che installando 2 o 3 dossi del tipo “tabella di velocità”, collinette lunghe e rialzate tipiche degli attraversamenti pedonali che obbligano il conducente di qualsiasi mezzo a rallentare, si potrebbe di gran lunga far rispettare le giuste andature con una conseguente tranquillità da parte dei cittadini di quel quartiere.

Per quanto riguarda i velox fissi, potete immaginare la grande utilità. Una volta che gli automobilisti sanno dove sono posizionati, si rallenterà solo in quel determinato punto, per continuare (nel caso degli appassionati della velocità) a superare i limiti previsti».

