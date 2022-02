Ventimiglia, ruba l’incasso di un negozio: straniero arrestato dai carabinieri

Ventimiglia. Ancora un arresto eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, in particolare dai militari della Stazione di Via Chiappori. Si tratta di un nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, il quale nel pomeriggio di domenica è stato colto in flagranza di furto con destrezza all’interno di una rivendita di alcolici della città intemelia: approfittando della distrazione del personale, si è appropriato di circa 400 euro presenti in cassa ed è fuggito nelle vie limitrofe.

