Laigueglia. Sono circa una ventina i milioni di euro avanzati dal piano per coprire i lavori legati alle emergenze 2018. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in visita a Laigueglia per presentare il secondo lotto di lavori del valore di 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la resilienza della costa.

